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UZMAN ÇAVUŞ'UN CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ VAN (A.A)

14 Temmuz 2010 21:10

-UZMAN ÇAVUŞ'UN CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ VAN (A.A) - 14.07.2010 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Uzman Çavuş Yasin Ak'ın cenazesi, askeri uçakla memleketine gönderildi. Yüksekova 21. Jandarma Sınır Tugay Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Yasin Ak'ın (33) cenazesi, devlet hastanesindeki otopsinin ardından ambulansla Tugay Komutanlığına götürüldü. Burada düzenlenen törenin ardından helikopterle Van'a gönderilen cenaze, askerlerin omzunda Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı helikopter filosunda bekletilen askeri uçağa taşındı. Uzman Çavuş Ak'ın cenazesinin, Osmaniye'de toprağa verileceği bildirildi. Uzman Çavuş Ak, sabah saatlerinde Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir otelin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

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