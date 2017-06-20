Uzman çavuşun çantasından uyuşturucu çıktı

Amasya'da polis, ihbar üzerine durdurduğu yolcu otobüsünde seyahat eden Uzman Çavuş A.Y.'nin çantasında yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gümüşhacıköy İlçesi’nde durdurulan yolcu otobüsünde Van'da görevli Jandarma Uzman Çavuş A.Y.'nin çantasında yapılan aramada 8 gram metamfetamin, 7 adet uyuşturucu, uyarıcı hap ve 210 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Y., Gümüşhacıköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.