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Uzman çavuşu şehit eden 5 terörist ölü ele geçti

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Kocaköy İlçesi Gözebaşı Köyü kırsal kesiminde 26 Eylül günü çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar'ı şehit eden PKK'lı 5 terörist, Lice İlçesi Baharlar Köyü Gönen Mezrası kırsalına düzenlenen hava operasyonunda

30 Eylül 2017 14:19

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Kocaköy İlçesi Gözebaşı Köyü kırsal kesiminde 26 Eylül günü çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar\'ı şehit eden PKK\'lı 5 terörist, Lice İlçesi Baharlar Köyü Gönen Mezrası kırsalına düzenlenen hava operasyonunda ölü ele geçirildi.
Kocaköy İlçesi\'ne bağlı Gözebaşı Köyü kırsalında savaş uçaklarıyla düzenlenen hava operasyonunda 5 teröristin öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:
\"Diyarbakır İli Kocaköy İlçesi Gözebaşı Köyü mülki sınırları içerisinde teröristlerle sağlanan silahlı çatışma neticesinde, 26 Eylül 2017 Salı günü Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar’ın şehit edilmesi ve 2 personelin hafif şekilde yaralanması olayı ile ilgili olarak gerçekleştirilen istihbari çalışmalar neticesinde, Diyarbakır ili Lice İlçesi Baharlar Köyü Gönen  Mezrası’nın 620 metre güneydoğusunda bir grup teröristin bulunduğu yönünde tespitte bulunulmuştur. Anılan terörist grubun etkisiz hale getirilebilmesi maksadıyla, 29 Eylül 2017 Cuma günü saat 19.10’dan itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçaklarıyla destekli olarak icrasına başlanılan operasyon neticesinde; 5 terörist, 1 M-16 piyade tüfeği, 3 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 el bombası, 3 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 8 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 Yeasu marka büyük boy araç telsizi, 1 Yeasu marka el telsizi, 5 sırt çantası, 5 uyku tulumu, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.\"

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