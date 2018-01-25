Uzman çavuşluğu bırakıp, eşiyle birlikte tavuk çiftliği kurdu

Burhan CEYHAN/KOÇARLI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Koçarlı ilçesinde, uzman çavuşluğu bırakan Onur Balabanoğlu (28), Genç Çiftçi Projesi\'nden aldığı 30 bin lira hibe desteğiyle eşiyle birlikte tavuk çiftliği kurdu. Balabanoğlu, çiftlikte ürettikleri yumurtaları da kendisi pazarlıyor.

Adnan Menderes Üniversitesi Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü mezunu olan Onur Balabanoğlu, 2011 yılında vatani görevini yapmak için askere gitti. Vatani görevini tamamladıktan 1.5 yıl sonra sınava giren Balabanoğlu, sözleşmeli uzman çavuş oldu. Ağrı\'nın Patnos ilçesinde 3 yıl görev yapan Balabanoğlu, ani bir karar ile geçen yıl mesleğini bırakıp, dede ve baba mesleği olan tavukçuluğa başlama kararı aldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Koçarlı İlçe Müdürlüğü\'ne başvurup, Genç Çiftçi Projesi\'ne kapsamında 30 bin TL hibe desteği alan Balabanoğlu, Koçarlı\'nın kırsal Tekeli Mahallesi\'ndeki, kendilerine ait 3 dönümlük alanda tavuk çiftliği kurdu. Aldığı hibe desteğine 10 bin lira da kendisi ekleyerek kurduğu 800 metrekarelik kapalı alana sahip tavuk çiftliğinde 450 tavuk ile üretime başlayan Balabanoğlu\'na Adnan Menderes Üniversitesi Peyzaj ve Süsü Bitkileri Bölümü mezunu, 3 yılllık eşi 23 yaşındaki Tuğba Balabanoğlu da destek oldu.

Günlük ortalama 400 yumurta ürettiklerini belirten Onur Balabanoğlu, \"Tavukçuğun dedesinden babasına, babasından da kendilerine kalan bir meslek olduğunu belirterek, \"Tavukçuluk bizde aile mesleği olduğu için kurduğumuz çiftlikte yine ailecek çalışıyoruz. Eşim her zaman benim yanımda. Yine babam her zaman yanımda, destek oluyor. Günlük ortalama olarak 400 yumurta elde ediyoruz. Ürettiğimiz yumurtaları da yine kendimiz halk pazarları, şarküteri ve bazı marketlere pazarlıyoruz\" dedi.

Çiftlikte 24 saat müzik yayını yaptıklarını aktaran Balabanoğlu, \"Müzik yayını tavukları stresten uzaklaştırıyor. Dışarıdan gelecek seslere ani tepki verip, birbirlerinin üstlerine çıkmalarını önlüyor\" diye konuştu.

\'HEDEFİMİZİ BÜYÜK BİR MARKA OLMAK\'

Tavuk çiftliğinde eşiyle omuz omuza çalışan Tuğba Balabanoğlu da \"Tavukçuluk emek isteyen, zor bir iş. Elimden geldiğince eşime yardımcı olmaya çalışıyorum. İlerleyen zamanlarda inşallah tavuk sayısını ve yumurta üretimi kapasitesini artırmayı hedefliyoruz. Tesisimizin marka ve patenti için de gerekli başvurularımızı yaptık. Hedefimiz, ileride büyük bir marka olmak\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI