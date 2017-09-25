Uzman çavuşa 'ByLock' tutuklaması

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN\'da, terör örgütü FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyonda ByLock kullandığı tespit edilerek gözaltına alınan uzman çavuş R.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY\'nin gizli haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı tespit edilen Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda görevli uzman çavuş R.G. gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde sorgulanan R.G., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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