Uzman Çavuş silahlı saldırıda hayatını kaybetti

T24 - Mardin'in Dargeçit İlçesi'nde görevli bir uzman çavuş uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Son alınan bilgiye göre yaralı çavuşun hayatını kaybettiği bildirildi.



Olay Dargeçit merkezindeki Türk Telekom binası önünde bugün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Hünüz kimliği açıklanmayan uzman çavuşa silah saldırıya uğradı. Açılan ateşte uzman çavuş ile olay sırasında oradan geçen bir kişi yaralandı. Yaralılar Dargeçit Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, saldırganın yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Saldırının terörle ilgili olup olmadığı da araştırılıyor.