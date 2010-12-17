T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uzman Çavuş silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Mardin'in Dargeçit İlçesi'nde görevli bir uzman çavuş uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı...

17 Aralık 2010 02:00

T24 - Mardin'in Dargeçit İlçesi'nde görevli bir uzman çavuş uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.  Son alınan bilgiye göre yaralı çavuşun hayatını kaybettiği bildirildi. 

Olay Dargeçit merkezindeki Türk Telekom binası önünde bugün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Hünüz kimliği açıklanmayan uzman çavuşa silah saldırıya uğradı. Açılan ateşte uzman çavuş ile olay sırasında oradan geçen bir kişi yaralandı. Yaralılar Dargeçit Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, saldırganın yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Saldırının terörle ilgili olup olmadığı da araştırılıyor.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24