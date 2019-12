-UZMAN ÇAVUŞ POLİS ARACINDA İNTİHAR ETTİ KASTAMONU (A.A) - 12.08.2010 - Kastamonu'da eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla bir imam ile uzman çavuş arasında çıkan tartışmaya polis ekipleri müdahale etti. Tarafların birbirlerine zarar vermemeleri için polis aracına bindirilen uzman çavuş, çantasında taşıdığı silahla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Edinilen bilgiye göre, görevi nedeniyle yaklaşık 2,5 yıldır Pınarbaşı ilçesinde yaşayan imam A.T. (34), iddiaya göre Kastamonu il merkezinde yaşayan eşi S.T'nin (32) cep telefonlarına bir süredir gelen mesaj ve çağrılardan şüphelendi. Bunun üzerine sabah saatlerinde eşinin oturduğu Huzurkent Blokları'ndaki evine giden A.T, zili çalınca kapıyı Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Erol (40) açtı. Bir süre şaşkınlık yaşayan A.T'ye uzman çavuş olduğunu belirten Erol ile kapı önünde tartışmaya başladı. Bu sırada Erol, evde bulunan askeri kimlik kartını göstereceğini söyleyerek içeri girince, A.T. de silahla kendisine zarar verileceği endişesiyle kaçtı. Sokağa çıkarak 155 Polis İmdat hattını arayan imam A.T, eşini başka birisiyle yakaladığını belirterek tutanak tutulması için yardım istedi. Bunun üzerine Kuzeykent Mahallesi'nde devriye görevi yapan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait 37 A 6240 plakalı ekip otosu ihbar üzerine geldiği adreste A.T. ile İbrahim Erol'u tartışırken buldu. Tarafları ayıran polis ekipleri, birbirlerine zarar vermemeleri için araçta ayrı bölmelere oturttu. Araçla S.T'nin yaşadığı Huzurkent Blokları'na giden polis ekipleri, bölgenin jandarmanın sorumluluğunda olduğunu belirterek yetkililere haber verdi. Evin önünde A.T'yi araçtan indiren polislerin evin bulunduğu binaya doğru ilerlediği sırada, araçta bulunan Uzman Çavuş İbrahim Erol, yanında taşıdığı çantasındaki silahını başına dayayarak ateş etti. Silah sesi üzerine polis aracına koşan ekipler, Erol'un cansız bedeniyle karşılaştı. Olayın haber verilmesi üçerine çok sayıda jandarma ve polis ekibi ile nöbetçi Cumhuriyet Savcısı Huzurkent Mahallesi'ne geldi. Yapılan incelemelerin ardından Uzman Çavuş İbrahim Erol'un cenazesi otopsi için Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Savcılık daha sonra ayrıntılı otopsi için Erol'un cesedini Ankara Adli Tıp Kurumu'na sevk etti. Uzman Çavuş İbrahim Erol'un 27 Temmuz'da Diyarbakır'dan Kastamonu Gölköy Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı'na tayin olduğu ve bugün itibariyle yeni görevine başlayacağı öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili imam A.T. ile eşi S.T. gözaltına alındı.