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Uzman çavuş, 'memur olma' vaadiyle dolandırıldığını iddia etti

Uzman çavuş, 7 bin 500 lira dolandırıldığını iddia ederek savcılığa şikayette bulundu

10 Mayıs 2016 00:08

Aydın'da bir uzman çavuş, kendisini milletvekili danışmanı olarak tanıtan kişi tarafından, "memur olma" vaadiyle 7 bin 500 lira dolandırıldığını iddia ederek savcılığa şikayette bulundu. Uzman Çavuş Mustafa Binici'nin suçlamaları kabul etmeyen N.D., "yasal işlem başlatacağını" söyledi.

 

"Milletvekili danışmanıyım" dedi

 

Hürriyet'te yer alan habere göre, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sözleşmeli uzman çavuş olarak çalıştığı belirtilen Mustafa Binici, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisini "milletvekili danışmanı" olarak tanıttığını ileri sürdüğü N.D'nin, memur olarak iş bulma vaadinde bulunduğunu, bu nedenle askerlik görevinden istifa ettiğini söyledi.

Binici, memur olma vaadi karşılığında N.D'ye önce 7 bin 500 lira verdiğini ileri sürerek, şunları kaydetti:

"15 bin lira karşılığında bana yardımcı olabileceğini, paranın yarısını peşin, kalanını ise iş bittiğinde alacağını söyledi. Daha sonra 7 bin 500 lirayı, eşi H.D'nin hesabına yatırdım. Sözleşmemin bitmesini beklemeden uzman çavuşluktan istifa edip, iş için beklemeye başladım. Bir süre sonra kendisini beni aradı 'senin iş tamam, çevrende başka birileri varsa yardımcı oluruz' dedi ve kapattı."

 

N.D. suçlamaları reddetti

 

Bir süre sonra dolandırıldığını anladığını kaydeden Mustafa Binici, savcılığa giderek şikayetçi olduğunu ifade etti. N.D. ise suçlamayı kabul etmeyerek, "Ben bir oyunla karşı karşıyayım. Beni zor durumda bırakan kişiler hakkında gereken yasal işlemi başlatacağım" diye konuştu.

 

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