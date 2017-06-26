Uzman çavuş intihar etti

Kayseri'de görevli 37 yaşındaki Uzman Çavuş Cenk Kaynar beylik tabancasıyla yaşamına son verdi.

Kayseri'nin Develi İlçesi'nde, Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi'nde görevli Uzman Çavuş Cenk Kaynar, dün gece oturduğu evde kimsenin olmadığı sırada beylik tabancasını başına dayayarak intihar etti.

Silah sesi üzerine polisi arayan komşuları evli ve 2 çocuk babası Kaynar’ın cesedi ile karşılaştı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Kaynar'ın 2 yıldır "Uzman Çavuş" olarak görev yaptığı belirtildi.