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Uzman çavuş intihar etti

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

26 Haziran 2017 14:22

Kayseri'de görevli 37 yaşındaki Uzman Çavuş Cenk Kaynar beylik tabancasıyla yaşamına son verdi.

Kayseri'nin Develi İlçesi'nde, Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi'nde görevli Uzman Çavuş Cenk Kaynar, dün gece oturduğu evde kimsenin olmadığı sırada beylik tabancasını başına dayayarak intihar etti.

Silah sesi üzerine polisi arayan komşuları evli ve 2 çocuk babası Kaynar’ın cesedi ile karşılaştı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Kaynar'ın 2 yıldır "Uzman Çavuş" olarak görev yaptığı belirtildi. 

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