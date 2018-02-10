Uzman çavuş ile 2 şüpheli, göçmen kaçakçılığından tutuklandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 kişi ile onlardan rüşvet aldığı iddia edilen uzman çavuş tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüphelileri teknik takibe aldı. Bir süre izlenen şüpheliler B.K.B. (25), E.O. (34), E.G. (56), Ö.Y. (44) ve göçmen kaçakçılığına göz yumması karşılığında rüşvet aldığı iddia edilen uzman çavuş A.A.C. (32) yakalanarak gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden E.G., Ö.Y. ile uzman çavuş A.A.C. tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer şüpheliler B.K.B. ve E.O. ise yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.