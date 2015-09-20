Uzman çavuş gelemedi, düğün damatsız yapıldı!

Hakkari’de görev yapan uzman çavuş Ahmet Karavelioğlu, yol güvenliği nedeniyle Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki düğününe yetişemediği için, tören damatsız gerçekleştirildi. Uzman çavuşun eşi Fatma Karavelioğlu eşinin fotoğrafını kucağına alarak gözyaşı döktü.

Radikal'de yer alan habere göre, Damadın babası Hamza Karavelioğlu yaptığı açıklamada, Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi’nde yer alan evlerindeki düğünün, akrabalarının katılımıyla yapıldığını söyledi.

Oğlunun 3 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığını ve 1 yıl önce de nişanlandığını anlatan Karavelioğlu, terörün kimseye fayda sağlamadığını ifade ederek, “En mutlu gününde oğlum yanımda yok. Oğlum, düğün tarihinin kesinleşmesine ve davetiyeler dağıtılmasına rağmen Hakkari’de karayolunun güvenli olmaması nedeniyle düğününe katılamadı. Terör belasının Türkiye Cumhuriyeti ’nin üzerinden gitmesini istiyorum” dedi.



Anne Fatma Karavelioğlu ise oğlunun mutlu gününde yanında olamadığını ve vatanı beklediğini dile getirerek, “Oğlum yok ama ne yapalım, elimizden gelen bir şey yok. Komutanları izin vermesine rağmen oğlum olmadan düğün yapmak zorunda kaldık. Oğlumla gurur duyuyorum. Terör belasının bitmesi en büyük isteğim” diye konuştu.

Damadın kayınbabası Mustafa Karaoğlan da terörün insanları en mutlu anında mutsuz ettiğini belirterek, “Güzel ülkemizde terör bitsin. Bunun hiç kimseye faydası yok. Lanet olsun teröre. Mutlu günümüzde damadımızı yanımızda göremedik. Kızımın en mutlu anında kocası yanında olamadı. Vatan sağ olsun” dedi.



Eşinin yanında olmamasına üzüldüğünü belirten gelin Fatma Karavelioğlu (21) da “Vatan sağ olsun” diyerek gözyaşı döktü.

Dayısı Ahmet Saraç’ın koluna girerek, baba evinden ayrılan gelin Fatma Karavelioğlu, üzerinde Türk bayrağı ve çiçekle süslenen gelin arabasına tek başına binerek, yeni evine uğurlandı. Damada ait sandalyenin boş kaldığı evlilik töreninde gelin, eşinin fotoğrafını kucağına alarak gözyaşı döktü. 3 gün süren düğünde davetliler davul ve zurna eşliğinde, gelinle birlikte oynayıp halay çekerek eğlendi.