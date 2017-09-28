Uzman Çavuş, düğününde üniformasını giydi

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde 23 yaşındaki Sevgi Karadeniz ile evlenen 24 yaşındaki Uzman Çavuş Ahmet Altay, düğününde damatlık yerine askeri üniformasını giydi.

Hakkari Fatihler Jandarma Özel Harekat Taburu\'nda görevli Zonguldak Ereğlili Uzman Çavuş Ahmet Altay, Sevgi Karadeniz Altay ile evlendi. Ereğli Belediyesi Sevgi, Barış, Dostluk Düğün Salonu\'nda yapılan düğünde Uzman Çavuş, damatlık yerine üniformasını giydi. Gelinlik giyen eşi ile el ele tutuşarak salona giren Altay\'ı askeri üniforma içinde gören davetliler duygulandı. Davetliler, Türk bayrağı taşıyan iki çocuğun arkasından yürüyerek salona girip ilk danslarını yapan çifti ayakta dakikalarca alkışladı.

Ahmet Altay, salonda oturdukları masanın üzerine de birlikte görev yaparken şehit olan silah arkadaşlarının fotoğraflarını koydu. İşini çok sevdiğini söyleyen Altay, \"Bu yüzden taşımaktan onur duyduğum kamuflajımı düğünümde de giymek istedim\" dedi. Altay, şehit arkadaşlarını da unutmadığnı söyleyerek, \"Ben onlarla cephede savaştım. Ben onları şehit olurken yalnız bırakmadım. Onlar da beni düğünümde yalnız bırakmadı\" diye konuştu.



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