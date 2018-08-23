Uzman çavuş düğünde ateş açtı: Babanne öldü, torunu ağır yaralandı (2)- Yeniden

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\'Uzman çavuş düğünde ateş açtı, 1 yaşındaki Furkan öldü\' başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan düzeltmelere göre yeniden düzenleyerek veriyoruz.

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YENİDEN



GÖKSUN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Göksun ilçesinde katıldığı düğünde havaya rastgele ateş açan uzman çavuş Sinan G.\'nin tabancasından çıkan kurşunun isabet ettiği Hüsne Kurt (56) öldü, kucağındaki torunu Furkan Arman Kurt (1) ağır yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında ilçenin Büyükkızılcık Mahallesi\'ndeki bir düğünde meydana geldi. İddiaya göre Antalya\'da görev yapan jandarma uzman çavuş, düğünde tabancasıyla havaya rastgele ateş açtı. Bu sırada tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği Hüsne Kurt ile kucağındaki torunu Furkan Arman Kurt kanlar içinde yere yığıldı. Ambulansla Göksun Devlet Hastanesi\'ne götürülen yaralılardan babaanne Hüsne Kurt, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Torunu Furkan Arman Kurt ise ilk müdahalesinin ardından KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Ağır yaralı bebeğin tedavisi sürerken, jandarma ekipleri, uzan Çavuş Sinan G.\'yi tabancasıyla birlikte gözaltına aldı.

