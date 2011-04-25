-UZMAN ÇAVUŞ BOZOK ŞEHİT OLDU VAN (A.A) - 25.04.2011 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan uzman çavuşlardan Yalçın Bozok, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Cengiz Topel Caddesi Eski Cezaevi Kavşağı'nda dün kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan 21. Jandarma Sınır Tugay Komutanlığında görevli uzman çavuşlardan Yalçın Bozok, askeri helikopterle Van'a getirildi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan Bozok, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bozok'un cenazesinin, işlemlerin ardından memleketi Çanakkale'nin Çan ilçesine gönderileceği öğrenildi. Saldırıda yaralanan diğer uzman çavuş Durdu Çapar'ın ise Hakkari Asker Hastanesindeki tedavisine devam edildiği, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü bildirildi.