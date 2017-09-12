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Uzman çavuş, 1800 mermi ile yakalandı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta düzenlenen operasyonda Diyarbakır'da görevli Uzman Çavuş O

12 Eylül 2017 13:39

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta düzenlenen operasyonda Diyarbakır\'da görevli Uzman Çavuş O.D., 1800 adet 9x19 milimetre çapında tabanca fişeği ile yakalandı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Diyarbakır\'da görevli Uzman Çavuş O.D.\'nin Diyarbakır Samsun seferini yapan bir otobüs ile kente mermi getirdiği ihbarını aldı. Jandarma ekipleri Geyraz Mahallesi\'nde bulunan yol kontrol noktasında ihbar edilen otobüsü durdurdu. Otobüste bomba arama köpeği ile yapılan aramada O.D.\'ye ait bavul içerisinde 36 kutu olmak üzere toplam 1800 dolu tabanca fişeği ele geçirildi. Uzman Çavuş O.D.\'nin jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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