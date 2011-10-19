Uzlaşma Komisyonu terörün gölgesinde toplandı

HÜLYA KARABAĞLI ANKARA/T24



Şehitlerin gölgesinde toplanan TBMM Uzlaşma Komisyonu’nun BDP’li Üyesi Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, “ Her sabah askeri ya da siyasi haberlerin üzüntüsüyle uyanıyoruz. Hayatını kaybeden askerlerin anısına saygımız gereği ailelerine başsağlığı diliyoruz” dedi.

Toplantının basına açık bölümünde, dört siyasi partinin sözcüleri söz aldı. BDP Grubu adına konuşan Ayla Akat Ata, şehitlere başsağlığı dilerken, askeri operasyonların çözüm olmadığına dikkat çekti. “ Hala askeri operasyonlarda ısrar nedeniyle farklı boyutlarda acılarla karşı karşıyayız”.“ Türkiye’nin en önemli sorunu Kürt sorunudur” diyen Ata, “Hala ölümlerin yaşanıyor olması siyasi çözüm ortaya konulmamasındandır” dedi.

Anayasa çalışmasına ön şartsız oturduklarını söyleyen Ata, 1982 Anayasasıyla bir yere gidilemeyeceğine söyledi. 1921 ruhunu vurgulayan Ata, Anayasa’nın toplumsal mutabakatla hazırlanmasının önemine değindi. Ata, Seçim Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu’nda da düzenleme yapılmasını önerdi. Ata, “ Herkesin düşüncesini özgürce ifade edeceği bir Anayasa, düşüncesinden dolayı yargılanmayacağı bir Anayasa olmalı. Toplumsal mutabakat metni olmalı”.