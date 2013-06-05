Uzlaşma bitti; Taksim'den Beşiktaş'a yürümek isteyen gruba polis müdahalesi

Taksim ve çevresindeki Gezi Parkı protestoları devam ediyor. Polis ve göstericiler arasındaki çatışmaların adresi olan Beşiktaş'ta akşam saatlerindeki sessizlik gece yerini gerginliğe bıraktı.

Dolmabahçe'de dün akşam polis ile göstericiler arasındaki uzlaşma sağlandı. Göstericilerden 'ilerlememe' sözü alan polis bulunduğu konumdan geri çekildi. Gösterici grup ilerlemeyeceğini, taş ya da benzeri cisim atmayacağını taahhüt etti. Ancak, gece saatlerinde Taksim'den gelen bir grubun Beşiktaş'a doğru yürümek istemesi, göstericilerle polisi tekrar karşı karşıya getirdi.

'Dağılın' uyarısını dikkate almayan gruba polis, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Grupla polis arasındaki çatışmalar devam ediyor.