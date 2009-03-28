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‘Üzeyir Garih, Tayyip Erdoğan’ı besleyen isimdi’

2, iddianamede Eruygur’dan ele geçirildiği ileri sürülen belgeler arasında, Garih’in öldürülmesinin nedenine ilişkin bir belge de yer aldı.

28 Mart 2009 02:00

2, iddianamede Şener Eruygur’dan ele geçirildiği ileri sürülen belgeler arasında, işadamı Üzeyir Garih’in öldürülmesinin nedenine ilişkin bir belge de yer aldı.


Şener Eruygur’un evi ve ofisinde yapılan aramalarda ele geçtiği ileri sürülen belgeler arasında bulunan “5 Kasım Görüşmesindeki Temalar” başlıklı dosyada yer alan belgede, “2. Tema” başlığı altında Garih’in öldürülmesiyle ilgili olarak, “Üzeyir Garih’in Tayyip (Erdoğan)’ı ‘Şu şu projeleri yap’ diye besleyen isim olduğu, yok edilmesinin sebebinin de bu olduğu” öne sürüldü. Belgede, “Ankara’da kendilerinin de sorunlu oldukları Melih (Gökçek)’in de arkasında bir grup olduğunu, başarılı belediyelerin hemen hemen hepsinin arkasında bu tür takviyelerin bulunduğu, ABD’nin bu türden kulis faaliyetlerinin olduğu” da yer alıyor.

“Refah Partisi ve AKP döneminde, bu partilerin belediyeleri tarafından gerçekleştirilen büyük çaplı projelerin kimler tarafından desteklendiği, Gökçek’in seçim için sarf edeceği parasal kaynağın belirlenmesi ve gayri milli şahıs ve şirketlerle bağlantılarının ortaya çıkartılması ve sonrasında yerel seçimler öncesinde bunun kullanılması gerektiği” de belgede yer alan değerlendirmeler arasında.

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