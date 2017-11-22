Üzerlerine sunta düşen 2 işçi yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, çalıştıkları mobilya imalathanesinde üzerlerine sunta düşen Eren Taş (26) ile Suriye uyruklu Vecih Elzeyn El Sihabi (43) yaralandı. Yaralı işçiler hastanede tedaviye alındı.

İnegöl\'de Mahmudiye Mahallesi Ayaz Sokak\'ta bulunan bir mobilya imalathanesinde işçi olarak çalışan Eren Taş ile Vecih Elzeyn El Sihabi\'nin üzerine kesmek için indirmek istedikleri suntalar düştü. Arkadaşları tarafından ilk müdahaleleri yapılan işçiler çağrılan ambulanslar ile İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp tedaviye alındı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



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