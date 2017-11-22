T24 LogoT24 Logo
Gündem

Üzerlerine sunta düşen 2 işçi yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çalıştıkları mobilya imalathanesinde üzerlerine sunta düşen Eren Taş (26) ile Suriye uyruklu Vecih Elzeyn El Sihabi (43) yaralandı

22 Kasım 2017 16:07

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, çalıştıkları mobilya imalathanesinde üzerlerine sunta düşen Eren Taş (26) ile Suriye uyruklu Vecih Elzeyn El Sihabi (43) yaralandı. Yaralı işçiler hastanede tedaviye alındı.
İnegöl\'de Mahmudiye Mahallesi Ayaz Sokak\'ta bulunan bir mobilya imalathanesinde işçi olarak çalışan Eren Taş ile Vecih Elzeyn El Sihabi\'nin üzerine kesmek için indirmek istedikleri suntalar düştü. Arkadaşları tarafından ilk müdahaleleri yapılan işçiler çağrılan ambulanslar ile İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp tedaviye alındı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yavuz YILMAZİNEGÖL Bursa DHA BURSAEren TaşSuriyeVecih Elzeyn El SihabiMahmudiye Mahallesi Ayaz SokakArkadaşlarıDevlet HastanesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24