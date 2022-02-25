Üzerlerine doğru koşan köpeği başından vuran polise soruşturma

Ordu’nun Altınordu ilçesinde sokak köpeğinin insanlara saldırdığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipteki bir polis memuru, üzerlerine doğru koşarak gelen köpeğe ateş edip öldürdü. Köpeği vuran polis hakkında ‘hayvana zarar verme’, köpeğin sahibi hakkında ise ‘hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma’ suçundan savcılık soruşturması başlatıldı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Bir sokak köpeğinin insanlara saldırdığı ihbarı üzerine polis ekipleri mahalleye gitti. Ekipler köpeğin, mahallede başka bir köpekle kavga ettiğini gördü. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerine haber veren polisler, daha sonra çevrede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada polisler, köpeğin sahibi Mihriban Yalçın ile de telefonla iletişime geçti. Çalıştığı için gelemeyeceğini belirten Yalçın, köpeği alması için babasını bölgeye gönderdi. Yalçın’ın babasının evlerinin bahçesine götürmeye çalıştığı köpek, iddiaya göre bir anda yol kenarında bekleyen polislerin üzerine doğru koştu. Bu sırada bir polis memuru, beylik tabancasıyla köpeğe tek el ateş etti. Köpek, başına isabet eden mermiyle öldü..

Savcılık soruşturma başlattı

Köpeğin sahibi polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Tarafların ifadesinin alınmasının ardından cumhuriyet savcılığı polis hakkında ‘hayvana zarar verme’, köpeğin sahibi Mihriban Yalçın hakkında da ‘hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma’ suçundan soruşturma başlattı.