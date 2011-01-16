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Dünya

ÜZERLERİNDEN ALMAN PASAPORTLARI ÇIKTI TUNUS (A.A)

16 Ocak 2011 21:44

-ÜZERLERİNDEN ALMAN PASAPORTLARI ÇIKTI TUNUS (A.A) - 16.01.2011 - Tunus'ta muhalif İlerici Demokratik Parti (PDP) binası önünde ateş açanlardan tutuklu 4'ünün, Alman pasaportu taşıdığı bildirildi.  Tunus devlet televizyonunun polis kaynağına dayandırdığı haberde, bina önünde ateş açan ve tutuklanan 4 kişinin, Alman pasaportuna sahip olduğu belirtildi.  Daha önce Tunus polisinin, Reuters muhabirine, bina önünde ateş açtığından şüphelenilen 2 kişiden alınan İsveç pasaportlarını gösterdiği açıklanmıştı. Bu arada, Tunuslu güvenlik güçleriyle Merkez Bankası yakınında bir çatıya konuşlanan silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada 2 kişinin öldüğü açıklandı.  Devlet televizyonuna açıklama yapan askeri bir yetkili, çatışmada silahlı 2 kişinin helikopterden açılan ateşte öldüğünü söyledi. 

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