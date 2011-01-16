-ÜZERLERİNDEN ALMAN PASAPORTLARI ÇIKTI TUNUS (A.A) - 16.01.2011 - Tunus'ta muhalif İlerici Demokratik Parti (PDP) binası önünde ateş açanlardan tutuklu 4'ünün, Alman pasaportu taşıdığı bildirildi. Tunus devlet televizyonunun polis kaynağına dayandırdığı haberde, bina önünde ateş açan ve tutuklanan 4 kişinin, Alman pasaportuna sahip olduğu belirtildi. Daha önce Tunus polisinin, Reuters muhabirine, bina önünde ateş açtığından şüphelenilen 2 kişiden alınan İsveç pasaportlarını gösterdiği açıklanmıştı. Bu arada, Tunuslu güvenlik güçleriyle Merkez Bankası yakınında bir çatıya konuşlanan silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada 2 kişinin öldüğü açıklandı. Devlet televizyonuna açıklama yapan askeri bir yetkili, çatışmada silahlı 2 kişinin helikopterden açılan ateşte öldüğünü söyledi.