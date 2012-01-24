-Üzerini aratmayan senatöre gözaltı WASHINGTON (A.A) - 23.01.2012 - ABD'de Senatör Rand Paul, havaalanında güvenlik güçlerinin üzerini aramasına izin vermeyince gözaltına alındı. Cumhuriyetçi başkan adayı Ron Paul'ün oğlu olan Paul, Nashville'deki havaalanında güvenlik taramasından geçerken alarmın çalıştığını ve güvenlik güçlerinin üzerini aramak istediğini söyledi. Güvenlik güçlerinin üzerini aramasına izin vermediği için küçük bir odada kısa süreliğine gözaltına alındığını söyleyen Paul, daha sonra havaalanından uzaklaştırıldığını belirtti. Paul, senatör olduğu için kimsenin ona özel muamele etmesini beklemediğini, ancak güvenlik güçlerinin herkese saygı göstermek zorunda olduğunu vurguladı. Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney, havayolları güvenlik görevlilerinin davranışının uygunsuz olduğunu belirtti. Havayolları yetkilileri ise, Paul'ün gözaltına alındığı iddiasını reddetti ve Paul'un daha sonraki bir uçakla Washington'a uçtuğunu söyledi. Öte yandan Paul'ün babası Ron Paul, oğlunun başına gelenleri "Amerika'yı Eski Haline Döndürme Planı"nı tanıtmak için bir fırsat olarak değerlendirdi. Amerika'daki polis devletinin kontrolden çıktığını ileri süren Paul, ABD Ulaşım Güvenliği İdaresi'ni (TSA) güvenliği sağlamak yerine insanlara kaba davranmakla suçladı. Paul, başkanlık seçimini kazanması halinde TSA'yı kapatmayı düşünüyor. TSA, birkaç gün önce de Kennedy Havalimanı'nda iki yaşlı kadının giysilerinin altındaki tıbbi araçlarını inceleyen görevlilerin arama sırasında kuralları ihlal ettiğini kabul etmiş ve özür dilemişti. New York Kennedy Havalimanı'ndaki güvenlik görevlileri, 85 yaşındaki Lenore Zimmerman ile 88 yaşındaki Ruth Sherman'ı soymuş ve yaşlı kadınların tıbbi sırt korsesi ile kolostomi torbasını incelemişti.