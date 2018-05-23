Üzerine yıldırım düşen 11 yaşındaki Yusuf öldü

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS\'in Hizan ilçesinde, merada koyunlarını otlatan Yusuf Kıdat (11), üzerine yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Aladana köyünde meydana geldi. Yusuf Kıdat, koyunlarını otlatmak için köyün yakınındaki meraya çıktı. Kıdat, koyunlarını otlatırken, sağanak başladı. Şiddetli yağmurla birlikte şimşek çaktı. Bu sırada üzerine yıldırım düşen Kıdat, yere yığıldı. Kıdat\'ı yerde hareketsiz yatarken bulan köylüler, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Kıdat\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yusuf Kıdat\'ın cenazesi, otopsi için Hizan Devlet Hastanesi\'ne götürülürken, işlemlerin ardından ailesine teslim edileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.