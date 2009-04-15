Üzerine tiner döktü sorumlu AKP dedi

Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesinde yaşanan ekonomik krizin ardından geçtiğimiz ay işten çıkartılan 2 çocuk babası 43 yaşındaki Oktay Gezici, AKP Lüleburgaz İlçe Teşkilatına giderek üzerine tiner döktü ve kendisini yakmak istedi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından yaka paça gözaltına alınan Gezici, polis merkezine götürüldü.





Olay, saat 13.00 sıralarında Yılmaz Mahallesi Edirne Caddesi üzerinde bulunan Ahmet Sabri Erbil İş Merkezinin 3. katında bulunan AKP Lüleburgaz İlçe Teşkilatında meydana geldi. Geçtiğimiz ay çalıştığı Danone Lüleburgaz Fabrikasından işten çıkartılan Oktay Gezici, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başlayınca bunalıma girdi ve AKP İlçe Teşkilatına gitti. Burada parti binasında tek başına olan ve kapıyı açan Gökmen A.'ya Oktay Gezici bıçak çekti ve nüfus cüzdanı ile 'Başıma gelenlerin bütün sorumlusu AKP'dir' yazan bir mektup verdi. Daha sonra Oktay Gezici üzerine tiner döktü ve kendisini yakacağını söyleyerek Gökmen A.'nın dışarı çıkmasını istedi. Korkuya kapılan ve hemen dışarıya çıkan Gökmen A., binanın altında bulunan perdeci Ali Çevik'ten yardım istedi.



Bunun üzerine hemen polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri. Gökmen A.'nın cebinde yanında bulunan anahtarla parti teşkilatının kapalı olan kapısını açtı ve içeriye girdi. Polisin geldiğini gören Oktay Gezici ise elinde bulunan kibriti ateşledi ve yere düşen kibrit çöpü halının üzerine dökülen tineri tutuşturdu. Bu sırada ise polis ekipleri yanlarında getirdikleri yangın söndürme tüpü ile hem yanan halıyı söndürdü, hem de Oktay Gezici'yi tüpün köpüğü ile etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Daha sonra yaka paça polis otosuna bindirilen Oktay Gezici İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Oktay Gezici'nin polisteki sorgusu sürüyor.

