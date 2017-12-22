Üzerine televizyon düşen çocuk öldü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da evde oyun oynadığı sırada üzerine televizyon düşen 3 yaşındaki Esmanur Yıldız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan İlçesi Denizli Mahallesi\'nde meydana geldi. Evlerinin salonunda oyun oynayan Esmanur Yıldız\'ın üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle televizyon devrildi. Kızlarının ağlamasını duyan aile, salona girdiğine küçük Esmanur\'un televizyonun altında olduğu gördü. Ailesi tarafından Adana Şehir Hastanesi\'ne götürülen Esmanur, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.