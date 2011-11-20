-Üzerine soba düşen bebek yanarak öldü ŞANLIURFA (A.A) - 20.11.2011 - Şanlıurfa'da üzerine elektrikli soba düşen 4 aylık bebek, hayatını kaybetti. Eyyüp Nebi Mahallesi'ndeki bir evde, duvardaki elektrikli soba, beşikteki 4 aylık Aziz Çifter'in üzerine düştü. Odadaki eşyanın tutuşmasıyla yangına da dönüşen olayda, 4 aylık bebek, yaşamını yitirdi. Sağlık görevlilerine teslim edilen bebeğin cesedi, otopsi için Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından sinir krizleri geçiren bebeğin annesi Naime Çifter'i, olay yerine gelen sağlık ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.