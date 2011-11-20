T24 LogoT24 Logo
Gündem

Üzerine soba düşen bebek yanarak öldü ŞANLIURFA (A.A)

20 Kasım 2011 20:08

-Üzerine soba düşen bebek yanarak öldü ŞANLIURFA (A.A) - 20.11.2011 - Şanlıurfa'da üzerine elektrikli soba düşen 4 aylık bebek, hayatını kaybetti. Eyyüp Nebi Mahallesi'ndeki bir evde, duvardaki elektrikli soba, beşikteki 4 aylık Aziz Çifter'in üzerine düştü. Odadaki eşyanın tutuşmasıyla yangına da dönüşen olayda, 4 aylık bebek, yaşamını yitirdi. Sağlık görevlilerine teslim edilen bebeğin cesedi, otopsi için Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından sinir krizleri geçiren bebeğin annesi Naime Çifter'i, olay yerine gelen sağlık ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24