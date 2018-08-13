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Üzerine sıcak su dökülen Suriyeli Muhammed, kurtarılamadı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te geçen cuma üzerine sıcak su dökülen Suriye uyruklu Muhammed Abdulihi (2), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi

13 Ağustos 2018 17:24

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te geçen cuma üzerine sıcak su dökülen Suriye uyruklu Muhammed Abdulihi (2), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, geçen 10 Ağustos\'ta Yeditepe Mahallesi\'nde meydana geldi. Evin mutfağında oyun oynarken üzerine sıcak su dökülen ve vücudunun büyük bir bölümünde yanıklar oluşan Muhammed Abdulihi, yakınları tarafından Cengiz Gökçek Kadın ve Doğum Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesinin ardından Yanık Ünitesi\'nde yoğun bakıma alınan Muhammed Abdulihi, bu sabah yaşamını yitirdi. Muhammed Abdulihi\'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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