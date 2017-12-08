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Üzerine kum çekme asansörü demiri düşen işçi öldü

İbrahim EMÜL/HASANBEYLİ (Osmaniye), (DHA) OSMANİYE'nin Hasanbeyli ilçesinde, çalıştığı inşaatta, üzerine kum çekme asansörünün demiri düşen işçi İsmail Satan (42) hayatını kaybetti

08 Aralık 2017 14:33

İbrahim EMÜL/HASANBEYLİ (Osmaniye), (DHA) OSMANİYE\'nin Hasanbeyli ilçesinde, çalıştığı inşaatta, üzerine kum çekme asansörünün demiri düşen işçi İsmail Satan (42) hayatını kaybetti. 
Olay, Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir site inşaatında meydana geldi. Sıva ustası İsmail Satan çalıştığı binanın 5\'inci katına kum çektiği sırada, üzerine kum çekme asansörünün demirinin düşmesi sonucu ağır yaralandı. Çağrılan ambulans ile Bahçe Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Satan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 6 çocuk babası İsmail Satan\'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna otopsiye götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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