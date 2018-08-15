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Üzerine kamyon devrilen aracın sürücüsü öldü

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, fabrika içerisinde yük boşaltan kamyon bir kamyonun üzerine devrildi

15 Ağustos 2018 19:16

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, fabrika içerisinde yük boşaltan kamyon bir kamyonun üzerine devrildi. Kamyonun kasasının çarpması sonucu hasar gören araçta sıkışan sürücü öldü.
Kaza, öğle saatlerinde, Körfez\'de bulunan bir fabrika sahasında meydana geldi. İddiaya göre, T.A. idaresindeki 41 TZ 890 plakalı kamyon kasasında bulunan talaşı boşaltırken devrildi. Bu sırada, devrilen aracın kasası, yanında bulunan 41 LY 849 plakalı kamyonun kupasına çarparken, araçta bulunan Gürsel Bulut sıkıştı. Araçtan çıkarılan Gürsel Bulut\'un öldüğü belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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