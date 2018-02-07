Üzerine gelen otomobili son anda fark etti

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN\'da el freni çekilmeyen otomobil, hareketlendikten sonra park halindeki araçların arasından geçerek, okul duvarına çarptı. O sırada kaldırımda yürüyen bir kişi, üzerine gelen otomobili son anda fark edip, yaralanmaktan kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçen 30 Ocak\'ta Tarım, Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü\'ne ait otoparkta meydana geldi. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde sürücüsü tarafından el freni çekilmeden park edilen otomobil, otoparktaki eğim nedeniyle hareket etmeye başladı. Otomobil, diğer araçların arasından geçerek, park alanından yola indi. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir vatandaş son anda üzerine gelen otomobili fark edince, şaşkınlıkla bir süre ne yapacağını şaşırdı. Vatandaş, saniyeler içerisinde kaçarak yaralanmaktan son anda kurtuldu. Otomobil ise bir okulun bahçe duvarına çarparak durdu. Kazanın ardından vatandaşlar otomobilin içerisinde sürücü olduğunu zannederek olay yerine koşarak gittiler. İçerisinde kimsenin olmadığını görünce hem şaşırdı hem de sevindiler.

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