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Üzerine çatı yatılım malzemesi düşen işçi öldü

Hüseyin DUMRU/BOZKIR (Konya), (DHA) - KONYA'nın Bozkır İlçesi'nde inşaat işçisi 61 yaşındaki Harun Sağlam, 5 katlı binanın çatısına halat yardımıyla çıkarmaya çalıştığı yaklaşık 40 kiloluk yalıtım malzemesinin üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi

10 Ekim 2017 20:39

Hüseyin DUMRU/BOZKIR (Konya), (DHA) - KONYA\'nın Bozkır İlçesi\'nde inşaat işçisi 61 yaşındaki Harun Sağlam, 5 katlı binanın çatısına halat yardımıyla çıkarmaya çalıştığı yaklaşık 40 kiloluk yalıtım malzemesinin üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Bozkır İlçesi\'nde meydana geldi. 5 katlı binanın çatısında tadilat yapan inşaat işçisi Harun Sağlam, makara düzeneğine bağlı halatla, yalıtım malzemelerini yukarıya çıkarmaya başladı. Ancak bu sırada 40 kiloluk paket halindeki yalıtım malzemesinin bağlı olduğu halat koptu. Yalıtım malzemesi, Sağlam\'ın üzerine düştü.
Mesai arkadaşları, ağır yaralanan Harun Sağlam için ambulans çağırdı. Gelen sağlık ekiplerinin tüm çabasına karşın Sağlam kurtarılamadı.

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