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Üzerine benzin döküp, kendini yakmak istedi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, bir inşaatın çatısına çıkıp, üzerine benzin dökerek kendini yakmak isteyen F

11 Ocak 2018 21:44

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, bir inşaatın çatısına çıkıp, üzerine benzin dökerek kendini yakmak isteyen F.T. (39) adlı kadını, polis ikna etti.
Olay, akşam saatlerinde Borazanlar Mahallesi 436. Sokak\'ta meydana geldi. Eşiyle yaşadığı problemler nedeniyle bunalıma girdiği öne sürülen F.T. 4 katlı inşaatın çatısına çıkarak üzerine benzin döküp, kendisini yakmak istedi. Elinde çakmak bulunan kadın için itfaiye ekipleri yangın söndürme tüpüyle hazır bekledi. Polisin yaklaşık yarım saat süren ikna çalışması sonucu F.T., eylemine son verdi. Sinir krizi geçiren F.T., ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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