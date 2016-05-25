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Üzerine benzin dökülerek yakılan kadın hastanede öldü

Ağır yanıkla hastaneye getirilen Elmas Başdüzen, tedavi gördüğü sırada kendisini yakan kişiyi söylemişti

25 Mayıs 2016 23:32

Muğla'nın Ortaca ilçesinde evinde üzerine benzin dökülerek yakılan Elmas Başdüzen, İzmir'de, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.


Ortaca’nın Okçular Mahallesi’nde yalnız yaşayan 41 yaşındaki Elmas Başdüzen, geçen 15 Mayıs’ta, evinde üzerine benzin dökülerek yakıldı.

DHA'nın haberine göre, Ortaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Başdüzen, vücudundaki ağır yanıklar nedeniyle, yapılan ilk müdahalenin ardından İzmir’deki Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Başdüzen, bugün öğlen saatlerinde hayatını kaybetti. Başdüzen’in cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

 

Kendisini yakanı söyledi

 

Başdüzen, hastanede tedavi gördüğü sırada, kendisini yakan kişinin Özgür Kaçan olduğunu söylemişti.

Bu ifade üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan Özgür Kaçan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

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