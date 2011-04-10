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ÜZERİNE BENZİN DÖKEREK KENDİSİNİ YAKTI MİDYAT (A.A)

10 Nisan 2011 20:21

-ÜZERİNE BENZİN DÖKEREK KENDİSİNİ YAKTI MİDYAT (A.A) - 10.04.2011 - Mardin'in Midyat ilçesinde, bir kişi üzerine benzin dökerek kendisini yaktı. Kimliği öğrenilemeyen bir kişi, Şırnak karayolu üzerinde bulunan terk edilmiş bir benzinlikte henüz belirlenemeyen nedenle üzerine benzin dökerek kendisini yaktı. Çığlık sesleri üzerine olay yerine gelen yakındaki bir inşaata çalışan işçiler, polis ve 112 Acil sağlık hizmetleri ekiplerine haber verdi. Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan ve Midyat Garnizon Komutanlığında er olarak askerlik görevini yaptığı belirtilen bu kişinin, ilk tedavisinin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesine sevk edildiği bildirildi.

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