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Üzerine benzin dökerek kendisini yaktı

NİHAT BIÇAK/YENİŞEHİR(Bursa), (DHA)-BURSA'nın Yenişehir İlçesi'nde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 48 yaşındaki İlhan Demiröz, üzerine benzin dökerek intihar etti

08 Ekim 2017 09:22

NİHAT BIÇAK/YENİŞEHİR(Bursa), (DHA)-BURSA\'nın Yenişehir İlçesi\'nde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 48 yaşındaki İlhan Demiröz, üzerine benzin dökerek intihar etti.
Olay, Bursa\'nın Yenişehir İlçesi Kavaklı Köyü\'nde meydana gedi. Uzun süreden bu yana tedavi gören ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen İlhan Demiröz, komşusuna ait evin bahçesinde kendisine benzin dökerek ateşe verdi. Demiröz, burada feci biçimde yanarak öldü. Demiröz\"ün ekonomik sıkıntıları olduğu ve yüzden psikolojisinin bozuk olduğu öne sürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

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