-ÜZERİNE BACA DÜŞEN ÇOCUK ÖLDÜ GAZİANTEP (A.A) - 28.04.2011 - Gaziantep'te arkadaşlarıyla terasta ders çalışan 9 yaşındaki kız çocuğu, bacanın üzerine düşmesi sonucu öldü. Edinilen bilgiye göre, Selahattin Eyyübi Mahallesi 110. Sokak 4 numaralı evde, Mahmut Fehime Güleç İlköğretim Okulu 3'üncü sınıf öğrencisi Yıldız Yıldırım, okul çıkışı ders çalışmak için iki arkadaşıyla evlerine geldi. Arkadaşlarıyla evlerinin terasına çıkan, briketten yapılan bacanın altında ders çalışmaya başlayan Yıldırım, bir anda düşen bacanın parçalarının altında kaldı. Başından ağır yaralanan Yıldırım, ailesi tarafından kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yıldız Yıldırım'ın cesedi, otopsi için Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesine kaldırıldı.