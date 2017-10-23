T24 LogoT24 Logo
Gündem

Üzerine ağaç devrilen emekli imam öldü

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-  BOLU’nun Göynük İlçesi'ne Dedeler Köyü'nde, emekli imam 62 yaşındaki Mehmet Erseymen, ormanda kışlık yakacak odun toplarken kesilen ağacın altında kalarak öldü

23 Ekim 2017 18:01

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-  BOLU’nun Göynük İlçesi\'ne Dedeler Köyü\'nde, emekli imam 62 yaşındaki Mehmet Erseymen, ormanda kışlık yakacak odun toplarken kesilen ağacın altında kalarak öldü.
Mehmet Erseymen, Göynük İlçe Orman İşletme Müdürlüğü\'nce belirlenen kesim alanına kışlık yakacak odun toplamaya gitti. Erseymen, ağaç kesiminin devam ettiği bölgede odun toplamaya başladı. Bu sırada kesilen ağaçlardan birisi Erseymen’in üzerine devrildi. Çevredekiler tarafından ağacın altından çıkarılan Erseymen\'in öldüğü belirlendi. Erseymen\'in cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesi ardından Göynük Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KÜÇÜKBOLU DHA  BOLUnun GöynükDedeler KöyüMehmet ErseymenMehmet Erseymen GöynükOrmanMüdürlüğüErseymenBuErseymeninGöynük Devlet HastanesiOlaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24