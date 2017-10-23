Üzerine ağaç devrilen emekli imam öldü

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’nun Göynük İlçesi\'ne Dedeler Köyü\'nde, emekli imam 62 yaşındaki Mehmet Erseymen, ormanda kışlık yakacak odun toplarken kesilen ağacın altında kalarak öldü.

Mehmet Erseymen, Göynük İlçe Orman İşletme Müdürlüğü\'nce belirlenen kesim alanına kışlık yakacak odun toplamaya gitti. Erseymen, ağaç kesiminin devam ettiği bölgede odun toplamaya başladı. Bu sırada kesilen ağaçlardan birisi Erseymen’in üzerine devrildi. Çevredekiler tarafından ağacın altından çıkarılan Erseymen\'in öldüğü belirlendi. Erseymen\'in cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesi ardından Göynük Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



FOTOĞRAFLI