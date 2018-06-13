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Üzerine 1 ton metal yığını düşen işçi öldü

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tekstil fabrikasında kısa süre önce çalışmaya başlayan Yücel Bozkurt'un (40), üzerine yaklaşık 1 ton ağırlığında metal düştü

13 Haziran 2018 02:07

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da, Organize Sanayi Bölgesi\'nde bulunan tekstil fabrikasında kısa süre önce çalışmaya başlayan Yücel Bozkurt\'un (40), üzerine yaklaşık 1 ton ağırlığında metal düştü. Evli ve 2 çocuk babası olan Bozkurt, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi\'nde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen nedenden dolayı Bozkurt\'un üzerine yaklaşık 1 ton ağırlığında metal yığını düştü. Feci şekilde can veren Bozkurt\'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu\'na konulurken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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