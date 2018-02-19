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Üzerinden düştüğü motosikletini ateşe verdi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde yaşayan Emin Demirhan (38), yeni satın aldığı ve binerken üzerinden düştüğü motosikletini ateşe verdi

19 Şubat 2018 19:58

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Acıpayam ilçesinde yaşayan Emin Demirhan (38), yeni satın aldığı ve binerken üzerinden düştüğü motosikletini ateşe verdi. Alev alev yanan motosiklet kullanılmaz hale geldi.
Acıpayam\'ın kırsal Yazır Mahallesi\'nde çiftçilik yapan Emin Demirhan, dün Çarşı Meydanı\'ndaki kahveye gitmek için motosikletiyle yola çıktı. Yolda kontrolü yitiren Demirhan, motosikletten düştü. Demirhan bu duruma öfkelenip, sürükleyerek, mahalledeki Çarşı Meydanı\'na kadar getirdiği motosikletini çevredekilerin şaşkın bakışları arasında ateşe verdi. Kısa sürede alev topuna dönen motosiklet kullanılmaz hale geldi.
Demirhan\'ın, 2016 yılı Haziran ayında da çalışmadığı için kızdığı motosikletini ateşe verdiği öğrenildi.

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