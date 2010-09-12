-ÜZERİNDEN 17 ADET BDP MÜŞAHİT KARTI ÇIKTI ADANA (A.A) - 12.09.2010 - Adana'da halk oylaması devam ederken, AK Parti müşahit kartı taşıyan bir kişinin üzerinden 17 adet BDP müşahit kartı çıktı. Alınan bilgiye göre, Denizli Mahallesi Ahmet Cevdet Çamurdan İlköğretim Okulunda, polis ekipleri, sandık görevlileri ile AK Parti'nin müşahitleriyle tartışan ve hareketlerinden şüphelenilen Selahattin K'nin (57) kimlik sorgusu yapıldı. AK Parti müşahit kartı taşıyan Selahattin K'nin yapılan üst aramasında 17 adet BDP adına hazırlanmış, görevli isim bölgeleri doldurulmayan müşahit kartı bulundu. Denizli Polis Merkezine götürülen Selahattin K, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. AK Parti ile ilgisi olmadığı belirlenen Selahattin K'nın ifadesinde, BDP'li olduğunu söylediği, tanımadığı bir kişinin kendisine bu kartı verdiğini öne sürdüğü öğrenildi.