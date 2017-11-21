Üzerindeki tüfek ateşlenince ağır yaralandı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde 20 yaşındaki Mustafa Ödemir, sokakta yürürken üzerindeki taşıdığı tüfeğin ateş alması sonucu ağır yaralandı.

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Zeytinköy Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen Mustafa Özdemir\'in üzerinde taşıdığı tüfek, bilinmeyen bir nedenle ateşlendi. Özdemir, kalçasından yaralandı. Olayı gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri Özdemir\'i ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Özdemir\'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

