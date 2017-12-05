Üzerinde bomba süsü düzenek çıkan şüpheli serbest bırakıldı

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM\'da üzerinde karton kutularla yapılmış bomba süsü verilen düzenek çıkan 34 yaşındaki Gökhan B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay, geçen 1 Aralık günü saat 16.30 sıralarında merkez Palandöken ilçesi Yenişehir kavşağında meydana geldi. İki kişinin kavga ettiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kavgaya müdahale etti. Bu sırada polisler, kavgaya karışan kişilerden Gökhan B.\'nin beline sarılı bir nesne fark etti. Polis, nesnenin bomba olabileceği ihtimali üzerine şüpheliyi ellerini arkadan kelepçeleyerek yere yatırdı. Polisler, şüphelinin yanından uzaklaşıp, yolu yaya ve araç trafiğine kapatarak, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı, ardından da bomba imha uzmanı çağırdı.

Bu sırada polis ekipleri Gökhan B.\'ye \"Üzerindeki saati kim yaptı?\" diye sordu. Gökhan B. ise \"İnternette satılıyor\" diye cevap verdi. Polisin \"Hangi amaçla yaptın?\" sorusuna ise \"Ben YouTuber\'ım\" diye yanıt verdi. İnternet fenomeni olmak için uğraş verdiği belirtilen Gökhan B.\'nin olay öncesi düzenekle bir markette fotoğraf çekildiği de ortaya çıktı.

Gelen bomba imha uzmanı polislerin yaptığı incelemede, Gökhan B.\'nin üzerinde karton kutularla yapılmış bomba süsü verilen düzenek olduğunu belirlendi. Üzerinden bir tabanca ile sahte polis kimliği çıkan Gökhan B., sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

TEM ekipleri tarafından \'terör örgütü üyeliği\' şüphesiyle 3 gün gözaltında tutulup, sorgulanan Gökhan B. bugün adliyeye çıkarıldı. Terör örgütü bağlantısı olmadığı belirlenen Gökhan B., \'silahlı tehdit\' suçlamasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Gökhan B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI