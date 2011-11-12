-Üzerinde bomba düzeneği varmış İSTANBUL (A.A) - 12.11.2011 - İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Kocaeli'de kaçırılan ''Kartepe'' adlı deniz otobüsüne düzenlenen operasyonun, gemi Silivri açıklarında demirlediği andan itibaren planlandığını belirterek, ''Güvenlik birimlerimizin ortak çalışmasıyla saat 05.35 itibariyle operasyonun gerçekleştirilmesi için karar verilmiş ve operasyonun başlamasından kısa süre sonra gemiye çıkılarak eylemci ölü olarak ele geçirilmiştir'' dedi. Vali Mutlu, Silivri sahilinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, güvenlik birimlerinin ortak çalışmasıyla başarılı bir operasyon düzenlendiğini söyledi. Hüseyin Avni Mutlu, şunları kaydetti: ''Silivri açıklarında geminin demirlediği andan itibaren operasyon planları çerçevesinde güvenlik birimlerimizin ortak çalışmasıyla saat 05.35 itibariyle operasyonun gerçekleştirilmesi için karar verilmiş ve operasyonun başlamasından kısa süre sonra gemiye çıkılarak eylemci ölü olarak ele geçirilmiştir. Kendisiyle kurulan temaslarda terör örgütü mensubu olduğu net bir şekilde anlaşılmıştır. Şu anda üzerinde bir düzenek mevcut. Kablolar, buton şeklinde birtakım tertibat var. Bomba uzmanlarımızın gemide yapacakları inceleme sonucu nasıl bir düzenek olduğu netleşecek.''