Üzerinde 89 mermiyle yakalanan DHKP-C'li tutuklandı

Poliste DHKP/C üyesi oluğu gerekçesiyle kaydı bulunan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Tuğçe Nur Özbay, geçtiğimiz Cuma günü Beşiktaş’ta vapurdan indikten sonra terör polisi tarafından gözaltına alındı. Üzerinden bir tabanca ve 89 mermi çıkan Tuğçe Nur Özbay’ın sanslasyonel bir eylem hazırladığı iddia edildi. Emniyetteki sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkartılan Tuğçe Nur Özbay tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çetin Aydın’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, DHKP/C, İstanbul Adalet Sarayı’nda Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı rehin alan Bahtiyar Doğruyol ve Şafak Yayla’nın öldürülmesinin intikamını almak için harekete geçti. İddiaya göre, eylem için Tuğçe Nur Özbay görevlendirildi. İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün takibindeki Tuğçe Nur Özbay geçtiğimiz Cuma günü saat 15.00 sıralarında üzerinde silahla Kadıköy’den vapura binip Beşiktaş’a geçti. Burada İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bekliyordu. Özel operasyon timindeki sivil polisler kısa süre sonra Tuğçe Nur Özbay’ı gözaltına aldı.

Birbirinden farklı renk pantolonlar giymiş

Tuğçe Nur Özbay’ın üzerinde birbirinden tamamen farklı renklerde iki pantolon vardı. Bunun sık kullanılan bir kaçış yöntemi olduğu belirtildi. Eylemci kaçarken üzerindeki pantolonu ve gömleği çıkartıp atar, alttaki farklı renk kıyafetlerle kaçmaya çalışırdı. Polisler ayrıca Tuğce Nur Özbay’ın üzerinde atışa hazır halde bir tabanca ve 89 mermi de ele geçirdi.

Etkisiz hale getirildikten sonra İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülen Tuğçe Nur Özbay hedefinin kim ya da kimler olduğu konusunda bilgi vermedi. Dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen Tuğçe Nur Özbay, çıkartıldığı nöbetçi mahkemeden tutuklanarak cezaevine konuldu.