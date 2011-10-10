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Üzerinde 2 el yapımı bomba ele geçirildi İSTANBUL (A.A)

10 Ekim 2011 10:25

-Üzerinde 2 el yapımı bomba ele geçirildi İSTANBUL (A.A) - 10.10.2011 - İstanbul Beyoğlu'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu kişinin üzerinde yapılan aramada, 2 adet el yapımı bomba ele geçirildi. Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı Sakızağacı taksi durağı karşısında uygulama yapan polis ekipleri, Taksim'e doğru yaya olarak ilerleyen bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu.  Kimliğinden Murat M. olduğu anlaşılan kişinin yapılan GBT sorgusunda, Uyuşturucu ve Ateşli Silah Kanununa muhalefet suçundan kaydının bulunduğu anlaşıldı. Bunun üzerine söz konusu kişinin üzerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler ekiplerince yapılan aramada, 2 el yapımı bomba, 1 fotoğraf makinesi ile 1 çakmak ele geçirdi. Kasımpaşa Polis Merkezi'ne götürülen Murat M.'nin ilk ifadesinde, ''Bombaları internetten bakarak yaptığını'' söylediği öğrenildi. Murat M., Kasımpaşa Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere Terörle Şube Müdürlüğüne gönderildi. Ele geçirilen el yapımı bombalar da incelenmek üzere Kriminal Polis Laboratuvarı'na teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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