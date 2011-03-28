-''ÜZERİMİZDEN BÜYÜK BİR YÜK KALKTI'' KAYSERİ (A.A) - 28.03.2011 - Kayseri Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın, bayramda şeker toplarken kaybolan ve öldürüldükleri anlaşılan 3 çocuk ile ilgili olarak, ''Bu tür çalışmalar sahilde kum tanesi aramaya benziyor ve her zaman kısa sürede sonuç alınamıyor'' dedi. İl Emniyet Müdürü Aydın, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında katıldığı kan bağışı kampanyası sırasında, 21 Eylül 2009'da Ramazan Bayramının 2. günü şeker toplarken kaybolan Ahmet Tuna Tekin, kardeşi Dilruba Tekin ve aynı mahalleden arkadaşları Türkan Ay'ın öldürülmesi olayı ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Olayın aydınlatılması için uzun süredir titiz çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Aydın, şunları söyledi: ''Çocukların kaybolmasıyla ilgili çalışmalardan tüm Kayseri'nin memnun olduğu gibi biz de memnunuz. Üzerimizde büyük bir yük vardı, bu yük kalktı. Bu olay, bu tür şeylere tevessül edecek kişilere ders verdi. Mutlaka katilin yakalandığı, suçun aydınlatıldığı ve adalete teslim edildiği ortaya çıktı. Arkadaşlarımız titiz çalışma ile sonuca ulaştılar. Aileler için çok hazin ve üzüntülü bir sonuç çıktı. Çocukları sağken bulmayı arzu ederdik. Ama, bu şekilde oldu. Arkadaşlarımız yoğun bir çalışma yaptılar. Nerelerin arandığına ve ne gibi çalışmalar yapıldığına sizler de şahitsiniz. Ama, her zaman kısa sürede sonuca ulaşmak mümkün olmuyor. Sahilde, kumsalda kum tanesi aramaya benziyor, ama umudumuzu hiç kaybetmemiştik. Bu konuda çalışması için oluşturduğumuz özel ekipteki arkadaşlarımıza ve gayret gösteren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra Kayserimiz bu tür acı olaylar yaşamaz.'' Çocuklara ait kemik parçaları ile ilgili incelemenin sürdürüldüğünü hatırlatan Aydın, çocukların kimliklerinin tespiti konusunda bir tereddüt bulunmadığını, kayboldukları sırada üzerlerinde bulunan kıyafetlerin gömüldükleri yerde bulunduğunu kaydetti. Çocuklara ait kemiklerin ayırt edilmesi için bu çalışmanın yürütüldüğünü dile getiren Aydın, kısa sürede tamamlanmasını bekledikleri bu çalışmanın ardından, kemiklerin ailelere teslim edileceğini belirtti. Aydın, açıklamasının ardından Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda Kızılay ekiplerinin kurduğu stantta kan bağışında bulundu. Bu kampanya ile polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü etkinliklerini daha anlamlı hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Aydın, teşkilat mensupları olarak yaklaşık 500 ünite kan bağışlamayı hedeflediklerini kaydetti.