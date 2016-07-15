"Üzerimde bomba var" diyerek kuyumcuya girdi, esnaf linç etti

Kırşehir'de Cacabey Yer Altı Çarşısı'nda "Üzerimde bomba var" diyerek hırsızlık girişiminde bulunan ve yanında getirdiği havai fişekleri patlatan kişi, linç edilmek istendi.

Özel güvenlik görevlisi kıyafeti giyerek yer altı çarşısındaki sarraflar bölümüne gelen M.Ü., çarşıdaki kuyumcuya girip, "Üzerimde bomba var" diyerek altınları istedi. Kuyumcuyla bir süre tartışan M.Ü., daha sonra dükkandan çıkarak, poşet içerisinde getirdiği havai fişekleri çarşı içinde patlattı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, kuyumcunun ’soygun var’ diye bağırması ve olanları gören komşularının ihbarıyla hemen kuyumcuya gelen çarşının güvenlik görevlileri müdahale ederek M.Ü.’yü yakaladı. Toplanan esnafın saldırıp linç etmek istediği M.Ü.’yü, gelen polis ekibi güçlükle kurtardı. M.Ü.’ye, olay yerine çağrılan sağlık ekibi müdahale etti. Baygın haldeki M.Ü. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Havai fişeklerin patlaması nedeniyle çok sayıda dükkanda hasar ve yoğun duman oluştu.