Üzerimde baskı olmaz





Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Bursaspor karşısında takımı ve kendisi üzerinde baskı olmayacağını söyledi.



Mustafa Denizli, takımının BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah yaptığı antrenman öncesi basın mensuplarıyla kısa süreli sohbet etti. Sohbette basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Denizli, Bursaspor maçında takımın üzerinde baskı olup olmayacağı sorusu üzerine ''Türk futbol tarihinin en önemli maçlarını Bursa'da oynadım. Takımın üzerinde baskı olmaz, benim üzerimde hiç olmaz'' dedi.



Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, Türkiye'nin iki üst düzey taraftar grubu olan Beşiktaş ile Bursasporlu futbolseverlerin, aralarındaki bu sorunu aşacağını ifade ederek, ''Bunlar çözümlenmeyecek şeyler değil, bunları aşarız'' diye konuştu.





-''SİVOK'UN ESKİŞEHİRSPOR MAÇINA BİLE YETİŞMESİ ZOR GİBİ GÖZÜKÜYOR''-





Sivok'un sakatlığının sürdüğünü kaydeden Mustafa Denizli, Bursaspor maçını düşünerek, ''Sivok'un Kocaelispor maçında kırmızı kart görmesini ister miydiniz?'' sorusunu ise, ''Kırmızı kart görseydi bile oynayamazdı. En büyük sakatlık onda. Eskişehirspor maçına bile yetişmesi zor gibi gözüküyor'' diye yanıtladı.



Forvet hattında bir form düşüklüğü olup olmadığı şeklindeki soru üzerine Denizli, ''Kondisyon olarak bir sıkıntı yok. Yanlış koşular yapabilirler, yanlış toplar gelebilir. Bu sebeplerden böyle gözüküyor olabilir'' şeklinde konuştu.



Mustafa Denizli, Trabzonspor maçında şans verdiği Seric konusunda ise ''Oynayacağını ben tahmin ediyordum, ama o tahmin etmiyordu. Performansı da fena değildi. 20 hazır oyuncum var. Oynattığım oyuncular hazır olmasalar oynamazlardı'' diye konuştu.



Denizli, derbi maçlarını düşünmeye başlayıp başlamadığı sorusu üzerine, derbi maçlarına daha çok olduğunu, önlerinde diğer maçların bulunduğunu ifade etti.



Mustafa Denizli, Serdar Kurtuluş ile ilgili olarak da ''Maçlara göre onu çizgide de ortada da oynatabilirim. Her futbolcuda düşüş olabilir. Serdar'da da yaşanabilir'' derken, bir futbolcunun başka mevkilerde oynamasının kadrodaki oyuncu sayısını otomatikman yukarı çektiğini sözlerine ekledi.



