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Dünya

Uzaylılara ‘merhaba’ komitesi

Uzaylılar dünyanın kapısını çalıp “bizi liderinize götürün” dediklerinde astrofizikçi Mazlan Othman ile görüşecekler...

27 Eylül 2010 03:00

T24 - Uzaylılar dünyanın kapısını çalıp “bizi liderinize götürün” dediklerinde Birleşmiş Milletler’de kurulan Uzay İşleri Ofisi’nin (Unoosa) başına gelen astrofizikçi Mazlan Othman ile görüşecekler. 



Uzaylıların Dünya’ya gelmeleri halinde onlarla ilk iletişime geçecek kişi olarak belirlenen Othman, aynı zamanda Unoosa’da, dünyaya çarpacak bir astreoid olması durumunda insanlığın nasıl davranacağına dair stratejiler de geliştiriyor. Birleşmiş Milletler nezdinde kurulan ve Bonni Pekin ve Viyana’da şubeleri olan Unoosa’nın ana görevlerinden biri de uzaylıları insanlara karşı korumak olacak.

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