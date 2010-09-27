Uzaylılara ‘merhaba’ komitesi

T24

Uzaylıların Dünya’ya gelmeleri halinde onlarla ilk iletişime geçecek kişi olarak belirlenen Othman, aynı zamanda Unoosa’da, dünyaya çarpacak bir astreoid olması durumunda insanlığın nasıl davranacağına dair stratejiler de geliştiriyor. Birleşmiş Milletler nezdinde kurulan ve Bonni Pekin ve Viyana’da şubeleri olan Unoosa’nın ana görevlerinden biri de uzaylıları insanlara karşı korumak olacak.