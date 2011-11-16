'Uzaylı cesedini' 2 yıl sakladı

T24

Rusya'nın saygın internet haber portalı "Newsru.com", Petrozavodsk kentinde yaşayan Marta Yegoravna adlı yaşlı bir kadının 2 yıl önce Petrozavodsk kenti dışındaki bağ evinin bahçesinde duyduğu "doğal olmayan" bir ses üzerine avluya çıktığı ve avluda demir hurda yığının yanında ilginç bir "ceset" bulduğunu söylediği kaydedildi.Yegoravna, bahçesinde karşılaştığı 40-50 cm uzunluğunda, iri kafalı, büyük ağızlı ve üzerinde ilginç bir giysi bulunan "cesedi" arabasına atıp kent merkezindeki evine götürerek buzdolabında sakladığını söyledi.Rus yetkililerin bu yıl evindeki "cesetten" haberdar olduğunu ve evine gelerek "cesedi" götürdüklerini ileri süren Yegoravna, bahçedeki hurda yığınına da yetkililer tarafından el konulduğunu savundu.Yetkililer, yaşlı kadının iddiasını doğrulamazken, Yegoravna, "cesedin" fotoğraflarını yerel basına dağıttı.